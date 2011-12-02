Maccabi Tel Aviv: 2 Beşiktaş: 3

T24 -

Maçtan notlar





Quaresma bu sezon üçüncü İbrahim ise ilk golünü attı

Quaresma'ya sarıldılar

Beşiktaş, 1 yıl sonra deplasmanda kazandı

İsrail takımlarına üstünlüğü sürdü



Quaresma'ya İsrailliler'den tepki



Veli 18 kişilik kadroda



Taraflar yalnız bırakmadı

Güvenlik önlemleri



Başkan Demirören de izledi

Kara Kartal bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti. Stoke City ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Dinamo Kiev ile puan farkını 3'e çıkarıp 2. tur şansını artırdı. Grupta son maçlar 14 Aralık'ta oynanacak.Beşiktaş Stoke City'yi konuk edecek. Dinamo Kiev ise Maccabi'yi ağırlayacak. Eğer Beşiktaş İngiliz temsilcisini mağlup ederse gruptan lider olarak çıkacak. Fiyapı İnönü'de berabere kalırsa diğer maçın skorunu beklemeden tur atlayacak.Karşılaşmaya kontrollü başlayan Beşiktaş, öncelikle savunma güvenliğini ön planda tutup, oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. İlk dakikalarda kalesinde tehlikeler yaşayan siyah-beyazlılar, 25. dakikadan sonra kanatları kullanıp, oyunda dengeyi kurdu. İlk yarının son anlarında Quaresma'nın mükemmel golüyle öne geçen Beşiktaş, devreyi de 1-0 üstün kapadı.Maccabi Tel Aviv ise maça baskılı başladı. Gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen İsrail temsilcisi, ilk yarıda hücum ağırlıklı bir oyun ortaya koyduysa da girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Maccabi Tel Aviv, son dakikada Quaresma'nın golüne engel olamayınca, soyunma odasına 1-0 yenik gitti.İkinci yarıya iyi başlayan temsilcimiz Beşiktaş, duran topla golü bularak skoru 2-0'a getirdi. Sol kanattan Fernandes'in kullandığı kornerde Ernst iyi yükseldi. Ernst'i geçen topa hareketlenen İbrahim Toraman, kaleciden önce topa hamle yaparak topu filelerle buluşturdu. Skor üstünlüğünü eline geçiren Beşiktaş takımı ikinci golün ardından oyunu rölantiye aldı. Orta alanda fazla top kaybı yapan siyah beyazlı takım, şanssız denebilecek bir pozisyonda topu ağlarında gördü.59. dakikada sağ kanattan kullanılan korneri Beşiktaş savunması bir türlü uzaklaştıramadı. Pozisyonun devamında Yeini, Cenk ve Sivok'un önünden son bir hamle ile topu ağlara gönderdi. Yediği golün ardından toparlanamayan Beşiktaş, kalesinde pozisyon vermenin cezasını bir kez daha çekti. 70. dakikada Logasi'nin ceza sahası dışından çektiği şutu, Fernandes ve Ernst kesemedi. Kaleye giden top Cenk'in üzerinden geçti ve ağlarla buluştu.Karşılaşmada nefeslerin tutulduğu son dakikalarda ise sahneye çıkan isim yeniden Portekizli yıldız Ricardo Quaresma oldu. 90+3. dakikada Quaresma, ceza sahası dışından aldığı topu çalımlarla ceza sahası içine soktu. Quaresma kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu köşeye gönderdi ve skoru belirledi. Ve sahadan 2-3 galip ayrıldı.Teknik direktör Carlos Carvalhal, Trabzon deplasmanında kazanan takımı bozmazken, aynı kadroyu Maccabi Tel Aviv karşısında da sahaya sürdü.Portekizli teknik adam, zemini kontrol için sahaya çıkan futbolcularından Cenk ve Egemen ile bir süre saha içinde görüşerek, maçta yapmalarını istediği hareketleri anlattı.Karşılaşmanın ilk yarısının ve ikinci yarısının uzatma dakikalarında birer gol atan Quaresma, son yapılan Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon 3. golüne ulaştı.Trabzonspor maçına kadar Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde golü bulunmayan Portekizli futbolcu, iki maç üst üste goller atmış oldu. Quaresma, Maccabi Tel Aviv karşısında iki golünü de uzatma dakikalarında atıp, takımına hayat veren isim oldu. Beşiktaş'ın ikinci golünü atan İbrahim Toraman ise bu sezonki ilk golüne ulaştı.Beşiktaşlı futbolcular, maçın bitiş düdüğü ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Galibiyetin uzatma dakikalarında atılan golle gelmesi sevinci artırırken, futbolcular golü atan Quaresma'ya sarılıp kutladılar.UEFA Avrupa Ligi (E) Grubu 5. maçında Maccabi Tel Aviv'i dış sahada 2-1 yenen Beşiktaş, tam 1 yıl sonra Avrupa kupalarında deplasman galibiyeti aldı.Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2 Aralık 2010'da Bulgaristan'da oynanan CSKA Sofya maçında 2-1'lik sonuçla alan siyah-beyazlılar, daha sonra dış sahalarda puan almaya hasret kalmıştı. Bu karşılaşmadan sonra oynadığı 4 maçı da kaybeden siyah-beyazlılar, Maccabi Tel Aviv'i yenerek deplasman fobisine son verdi.Beşiktaş, İsrail takımları karşısındaki yenilmezliğini Maccabi Tel Aviv maçında da sürdürdü. Beşiktaş, böylece İsrail takımlarıyla oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 de beraberlik aldı. Maccabi Tel Aviv'in ise Türk takımlarına karşı olan galibiyet hasreti, bu yenilgiyle de sürdü.Karşılaşmanın 15. dakikasında Maccabi Tel Aviv oyuncusu Guillermo Israilevich ile itişen ve sarı kart gören Ricardo Quaresma'ya, İsrailli taraftarlar tepki gösterdi. Bu dakikadan sonra, Maccabi Tel Aviv taraftarları, top Quaresma'nın ayağına her geldiğinde ıslıklarla protesto etti.Beşiktaş'ta, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyen Veli Kavlak, 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Veli'nin yanı sıra yedek kulübesinde Rüştü, Mustafa, Holosko, Alves, Sidnei ve Atınç yer aldı. Bu arada Alves, bu sezon ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde 18 kişilik maç kadrosunda kendisine yer buldu.İstanbul'dan gelen, İsrail'de yaşayan Türk taraftarlar ile Beşiktaş'ı tutan ''Çarşı İsrail'' grubu üyesi İsrailliler, siyah-beyazlıları Tel Aviv'de yalnız bırakmadı. Kale arkası tribünde yer alan yaklaşık 300 kadar taraftar, takımlarını destekleyip tezahürat yaptı. Taraftarlar, maç öncesinde sahaya ısınmak için çıkan futbolcuları da tek tek tribünlere çağırarak, sevgi gösterilerinde bulundu.Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribüne ''Ülke farklı, aşk aynı'', ''Çarşı Israel'', Çarşı Londra'' pankartları asıldı.Stat çevresi ve içinde güvenlik önlemleri alınırken, Bloomfield Stadı'nın çevresindeki yol trafiğe kapatıldı. Ayrıca, Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünde bir bölüm güvenlik nedeniyle boş bırakıldı.Tel Aviv'e takımdan ayrı gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören de maçı izledi.Demirören, kızı Yelda ve siyah-beyazlı yöneticilerle karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.