-Maccabi Electra Tel Aviv: 96 - Anadolu Efes: 57 TEL AVİV (A.A) - 16.12.2011 - Basketbol THY Avrupa Ligi C Grubu 1. tur 9. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv takımına 39 sayı farkla 96-57 yenildi. Karşılaşmanın ilk dakikalarında Savanovic ve Vujacic ile dışardan, Barac ve Sinan Güler ile de içerden sayılar bulan Anadolu Efes, 5. dakikayı 10-8 önde geçti. Bu dakikadan sonra Kerem Tunçeri ve Vujacic'in arka arkaya bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı açan lacivert-beyazlılar, ilk periyodun bitimine 2 dakika 25 saniye kala farkı 10 sayıya (20-10) çıkardı. Ancak bu periyotta kalan sürede Anadolu Efes sayı atamayınca, Maccabi Electra Tel Aviv, Hendrix ve Blu'nun basketleriyle 7-0'lık bir seri yakaladı ve ilk periyodu Anadolu Efes 20-17 önde bitirdi. İkinci periyoda Ermal Kurtoğlu'nun arka arkaya bulduğu basketlerle başlayan lacivert-beyazlılar, 14. dakikayı 27-21 önde geçti. Ancak bu dakikadan sonra yaklaşık 5 dakika Anadolu Efes sayı üretemeyince, Maccabi Electra Tel Aviv, Schortsanitis ve Langford'un sayılarıyla 12-0'lık bir seri yakaladı ve devrenin bitimine 1 dakika 30 saniye kala 33-27 öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarıyı da 36-31 önde tamamladı. İkinci yarıya da iyi başlayan ev sahibi ekip, Schortsanitis ve Langford'un basketleriyle 24. dakikayı 47-34 önde geçti. Ev sahibi ekip, Burstein ve Blu'nun 3 sayılık basketleriyle 3. periyodun bitimine 1 dakika 33 saniye kala farkı 20 sayıya (65-45) çıkardı ve son periyoda da 65-46 önde girdi. Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Maccabi Electra Tel Aviv, bu periyotta rakibine 31-11'lik üstünlük kurarak, karşılaşmadan 39 sayı farkla 96-57 galip ayrıldı.