Macarlar kredi yardımlarından para kazanacak

Macaristan dışarıdan gelen kredi yardımlarından para kazanmanın yollarını arıyor.



Dünyada yaşanan küresel mali krizle beli bükülen Macaristan'a, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Avrupa Birliği (AB) 25,1 milyar dolar kredi sağlamıştı.



Macaristan'ın imdadına koşan bu parayı daha önce kullanmak istemediğini açıklayan Macaristan Başbakanı Ferenc Gyurcsany, daha sonra bu krediyi sadece mecbur kalırsak kullanabiliriz demişti.



Macaristan Ekonomi Bakanı Janos Veres, yaptığı açıklamada, ülkenin en büyük bankası olan OTP, CİB ve Macaristan Ticaret Bankasına (MKB) 600 milyar forint (3 milyar dolar) kredi vermeye hazır olduğunu söylemişti.



Veres, bu sabah Macaristan'da bir televizyon kanalında aldıkları kredileri bu bankalara vereceklerini, faizlerin yüksek olacağını, kendilerinin aldığı kredi faiz oranından kredileri vermelerinin söz konusu olamayacağını açıkladı.

