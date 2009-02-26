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Ekonomi

Macarlar kendini kedilere ve alkole verdi

Kriz nedeniyle tüm tüketim maddelerinde tasarrufa giden Macarlar, alkol ve kedi maması alımında rekor kırdı.

26 Şubat 2009 02:00

Kriz nedeniyle süt, meyve ve maden suyu gibi gıda maddelerinin alımlarını azaltan Macar halkının, alkol ve kedi mamaları alımında rekora gittiği açıklandı.

Küresel mali krizin en fazla hissedildiği ülkelerin başında gelen, resmi olmayan kaynaklara göre son 5 ay içinde 100 bin kişinin işini kaybettiği Macar halkı teselliyi alkolde ve kedilerinde aramaya başladı.

Kriz nedeniyle süt, meyve ve maden suyu gibi gıda maddelerinin alımlarını azaltan Macar halkının, alkol ve kedi mamaları alımında rekora gittiği açıklandı.

Macar yetkililer, halkın ekonomik kriz nedeniyle neredeyse tüm tüketim maddelerinde tasarrufa giderken sadece alkol ve kedi maması ürünlerinde patlama yaşandığını bildirdi.

Kriz nedeniyle teselliyi alkolde aramaya başlayan Macar halkının bazı kısmı ise, krizden psikolojik olarak rahatlamak için kendilerini kedilerine vermeyi tercih etti. Kedileriyle daha fazla vakit geçirmeye başlayan krizzede Macarlar kedilerine bol bol mama alıyor.

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