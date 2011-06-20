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Dünya

MACARİSTAN KKTC'YE İZOLASYONU KALDIRMADI BUDAPEŞTE (A.A)

20 Haziran 2011 20:26

-MACARİSTAN KKTC'YE İZOLASYONU KALDIRMADI BUDAPEŞTE (A.A) - 20.06.2011 - Macaristan'da parlamentonun Dışişleri Komisyonu, KKTC'ye uygulanan izolasyonların kaldırılmasını isteyen teklifin parlamento gündemine alınmasını kabul etmedi. Parlamentonun üçüncü büyük partisi konumundaki Jobbik tarafından hazırlanan teklif, Dışişleri Komisyonunda bugün ele alındı.  Komisyonun Başkan Yardımcısı Jobbik milletvekili Marton Gyöngyösi, oylamadan önce yaptığı konuşmada, KKTC'ye yönelik izolasyonlar ve ambargoların kaldırılması gerektiğini, Kıbrıs Rum kesiminin KKTC ile birleşmeden ve anlaşma sağlanmadan AB'ye alınmasının "çok büyük hata" olduğunu söyledi. KKTC'ye yönelik ambargoların kaldırılması ve Macaristan'ın bu ülkede bir ticaret müşavirliği açması gerektiğini kaydeden Gyöngyösi, Türkiye'nin Macaristan'ın stratejik ortağı olduğunu, Kıbrıs konusunda Türkiye'ye destek verilmesi gerektiğini belirtti. Bu konuşmanın ardından söz alan Macaristan Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Andras Drexler, Bakanlığının Kıbrıs konusunu AB toplantılarında devamlı olarak gündeme getirdiğini, ancak böyle bir teklifin parlamentoya getirilmesi için zamanın henüz erken olduğunu söyledi. Yapılan oylamada, Jobbik partisinin teklifi 3 evet ve 1 çekimser oya karşı 14 oyla reddedildi.

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