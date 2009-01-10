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Ekonomi

Macaristan'dan gaz yardımı

Macaristan Enerji Bakanı Molnar, kriz nedeniyle zor durumda olan ülkelere doğalgaz vermeye başladıklarını açıkladı.

10 Ocak 2009 02:00

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz anlaşmazlığından en fazla etkilenen Balkan ülkelerinden Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna

Macaristan Enerji Bakanı Csaba Molnar yaptığı basın toplantısında, doğalgaz krizi nedeniyle zor durumda olan Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek'e doğalgaz vermeye başladıklarını açıkladı.

Macar Bakan, yapılan anlaşma gereği Sırbistan'a günlük 4-4,5 milyon metreküp doğalgaz, Bosna Hersek'e günde 1-1,5 milyon metreküp doğalgaz vermeye başladıklarını, Hırvatistan'a ise günde 1 milyon metreküp doğalgazı Avusturya üzerinden vermeye başladıklarını açıkladı.

Macaristan Enerji Bakanı Csaba Molnar, Macar halkından da doğal gazıtutumlu kullanmalarını istedi.

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