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Macaristan'dan, Afganistan'a 200 asker

05 Aralık 2009 01:27

Macaristan Başbakanı Gordon Bajnai, NATO kanalıyla Afganistan'a 200 asker daha göndereceklerini açıkladı.

ABD'de resmi temaslarda bulunan Bajnai, takviye askerlerle birlikte Afganistan'da görev yapan Macar askerlerin sayısının 500'ün üzerine çıkacağını bildirdi.

Bajnai, hükümetinin Afganistan'a 200 asker daha gönderme kararını gelecek hafta parlamentoda diğer partilere açıklayacaklarını, kararı Cumhurbaşkanı Laszlo Solyom'a bildirdiklerini kaydetti.

Takviye Macar askerlerinin gelecek yıldan kademeli olarak görev bölgesine intikal edeceği belirtildi.

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