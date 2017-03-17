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Dünya
Deutsche Welle

Macaristan'dan AB'ye Türkiye eleştirisi

Macaristan Başbakanı Orban Avrupa'yı Türkiye'ye karşı dürüst davranmamakla eleştirdi. Orban Avrupa'nın bir yandan güvenliğini Türkiye'ye emanet edip, diğer yandan yoğun bir şekilde eleştirmesinin hata olduğunu söyledi.

17 Mart 2017 15:06

Sığınmacı karşıtı politikalarıyla Avrupa ülkeleri tarafından eleştirilen Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sırbistan sınırına ikinci dikenli tel hattının çekileceğini açıkladı. Hattın Mayıs ayı sonuna kadar oluşturulmuş olacağını belirten Orban, bu şekilde Türkiye'den gelebilecek yeni sığınmacı dalgalarına karşı korunma sağlanmış olacağını belirtti.

Türkiye politikaları konusunda AB'ye de eleştiriler yönelten Orban, "Bir yandan Türkleri eleştirip, diğer yandan sığınmacıların durdurulmasında sadece Türkiye'ye bel bağlamak AB'nin hatasıdır"' diye konuştu.

Devlet radyosunda konuşan Orban, "Güvenliğimizi Türklerin eline teslim edip, aynı zamanda onları taciz etmek, onlara saldırıp, demokratik olmamakla eleştirip sorun yaratmak çok da akıllı bir politika değil" ifadelerini kullandı.

Göçmen karşıtı Orban Avrupa'da 2015 yılında zirve yapan mülteci krizi sırasında Türkiye ve Balkanlar üzerinden gelen mülteci akınına karşı sınırların kapatılması gerektiğini savunan cephenin öncüsüydü.

Macaristan, Eylül 2015'te Sırbistan ile sınırına tel çekerek ayıran ilk Avrupa ülkesi oldu. Geçen yıl mart ayına kadar diğer ülkeler de Macaristan'ı izleyerek sınırlarını kapattı. Ancak tellerin çekilmesinden bu yana Sırbistan'a ulaşan mülteciler Avrupa Birliği ülkelerine devam edemiyor ve bu durum mültecilerin Sırbistan'da birikmesine yol açtı.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/SSB,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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