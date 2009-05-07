Macaristan’daki 3 bin Slovak işini kaybetti

Küresel ekonomik krizin etkilerini en ağır hisseden ülkelerin başında gelen Macaristan'da, ülkede çalışan üç bin Slovak vatandaşının işinden olduğu belirtildi.



Macaristan'a, komşusu Slovakya'dan gelerek çalışan 15 bini aşkın Slovak vatandaşından 3 bininin son üç ay içinde işten çıkarıldığı bildirildi. Slovak vatandaşlarının, yaşadıkları yerleşim biriminden sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Macar şehirlerinde çalıştıkları, Macaristan'da verilen maaşların Slovakya'ya göre daha yüksek olduğu için bu ülkeyi tercih ettikleri bildirildi.



Ekonomik kriz nedeniyle Estergon şehrindeki Suzuki fabrikasında işten çıkarılan Slovakların sayısının yaklaşık bin olduğu açıklandı.

