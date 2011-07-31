-MACARİSTAN'DA ZAFER BUTTON'IN BUDAPEŞTE (A.A) - 31.07.2011 - Formula 1'de sezonun 11. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sini, McLaren-Mercedes pilotu Britanyalı Jenson Button kazandı. Budapeşte yakınlarındaki Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılan Grand Prix'ye 3. sırada başlayan Button, yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı. 200. Grand Prix'sinde yarışan Button, Kanada Grand Prix'sinden sonra bu sezonki ikinci zaferini elde etti. Britanyalı pilot, yağmur nedeniyle pistin kayganlaştığı yarışı 1 saat 46 dakika 42.337 saniyede tamamladı. Yarışta ikinci sırayı, pilotlar klasmanında bir numarada bulunan Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel aldı. Yarışa ilk cepte (pole position) başlayan Vettel, yarışı Button'ın 3,5 saniye gerisinde tamamladı. Vettel, Macaristan'da 2. olmasına rağmen pilotlar klasmanında 2. sırada bulunan takım arkadaşı Mark Webber ile arasındaki farkı 85 puana çıkardı. Mücadelede 3. sırada Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso yer aldı. Yarışa 5. sırada başlayan Alonso bu sonuçla pilotlar klasmanında 3. sırada yer alan Mclaren'in Brintanyalı pilotu Lewis Hamilton ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Yarışta McLaren'dan Lewis Hamilton 4'üncü, Red Bull'dan Mark Webber 5'inci, Ferrari'den Felipe Massa 6'ıncı oldu. Macaristan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında puan durumu şöyle oluştu: /* Pilotlar Klasmanı Puan ----------------------------------------------- 1. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull 234 2. Mark Webber (Avustralya) Red Bull 149 3. Lewis Hamilton (Britanya) McLaren 146 4. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari 145 5. Jenson Button (Britanya) McLaren 134 6. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari 70 7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes GP 48 8. Nick Heidfeld (Almanya) Renault 34 9. Vitaly Petrov (Rusya) Renault 32 10. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP 32 11. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber 27 12. Adrian Sutil (Almanya) Force India 18 13. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso 12 14. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso 10 15. Sergio Perez (Meksika) Sauber 8 16. Paul Di Resta (Britanya) Force India 8 17. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams 4 Markalar Klasmanı Puan ----------------------------- 1. Red Bull - Renault 383 2. McLaren - Mercedes 280 3. Ferrari 215 4. Mercedes 80 5. Renault 66 6. Sauber - Ferrari 35 7. Force India - Mercedes 26 8. Toro Rosso - Ferrari 22 9. Williams - Cosworth 4 */