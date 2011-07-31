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Spor

MACARİSTAN'DA ZAFER BUTTON'IN  BUDAPEŞTE (A.A)

31 Temmuz 2011 20:36

-MACARİSTAN'DA ZAFER BUTTON'IN  BUDAPEŞTE (A.A) - 31.07.2011 - Formula 1'de sezonun 11. yarışı olan Macaristan Grand Prix'sini, McLaren-Mercedes pilotu Britanyalı Jenson Button kazandı. Budapeşte yakınlarındaki Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılan Grand Prix'ye 3. sırada başlayan Button, yarışı birinci sırada tamamlamayı başardı. 200. Grand Prix'sinde yarışan Button, Kanada Grand Prix'sinden sonra bu sezonki ikinci zaferini elde etti. Britanyalı pilot, yağmur nedeniyle pistin kayganlaştığı yarışı 1 saat 46 dakika 42.337 saniyede tamamladı.  Yarışta ikinci sırayı, pilotlar klasmanında bir numarada bulunan Red Bull'un Alman pilotu Sebastian Vettel aldı. Yarışa ilk cepte (pole position) başlayan Vettel, yarışı Button'ın 3,5 saniye gerisinde tamamladı.  Vettel, Macaristan'da 2. olmasına rağmen pilotlar klasmanında 2. sırada bulunan takım arkadaşı Mark Webber ile arasındaki farkı 85 puana çıkardı. Mücadelede 3. sırada Ferrari'nin İspanyol pilotu Fernando Alonso yer aldı. Yarışa 5. sırada başlayan Alonso bu sonuçla pilotlar klasmanında 3. sırada yer alan Mclaren'in Brintanyalı pilotu Lewis Hamilton ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Yarışta McLaren'dan Lewis Hamilton 4'üncü, Red Bull'dan Mark Webber 5'inci, Ferrari'den Felipe Massa 6'ıncı oldu.  Macaristan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanında puan durumu şöyle oluştu: /* Pilotlar Klasmanı                          Puan ----------------------------------------------- 1. Sebastian Vettel (Almanya) Red Bull      234 2. Mark Webber (Avustralya) Red Bull        149      3. Lewis Hamilton (Britanya) McLaren        146      4. Fernando Alonso (İspanya) Ferrari        145      5. Jenson Button (Britanya) McLaren         134      6. Felipe Massa (Brezilya) Ferrari           70       7. Nico Rosberg (Almanya) Mercedes GP        48       8. Nick Heidfeld (Almanya) Renault           34       9. Vitaly Petrov (Rusya) Renault             32       10. Michael Schumacher (Almanya) Mercedes GP 32       11. Kamui Kobayashi (Japonya) Sauber         27       12. Adrian Sutil (Almanya) Force India       18       13. Sebastien Buemi (İsviçre) Toro Rosso     12  14. Jaime Alguersuari (İspanya) Toro Rosso   10        15. Sergio Perez (Meksika) Sauber             8        16. Paul Di Resta (Britanya) Force India      8 17. Rubens Barrichello (Brezilya) Williams    4        Markalar Klasmanı        Puan    ----------------------------- 1. Red Bull - Renault     383 2. McLaren - Mercedes     280      3. Ferrari                215      4. Mercedes                80       5. Renault                 66       6. Sauber - Ferrari        35       7. Force India - Mercedes  26 8. Toro Rosso - Ferrari    22      9. Williams - Cosworth      4        */

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