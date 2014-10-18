T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Macaristan'da yolsuzluk tartışması

ABD Büyükelçisi tarafından ortaya atılan iddialar, Macaristan'da geniş yankı yarattı.

18 Ekim 2014 17:39


ABD'nin Budapeşte Büyükelçisi Andre Goodfriend, Macar devlet televizyonuna verdiği bir demeçte, isim vermeden Viktor Orban başkanlığındaki Macar hükümetini yolsuzlukla suçladı.

Goodfriend, "ABD'ye girişleri uygun görülmeyen hükümet üyeleri ve üst düzey yetkililer var" ifadesini kullandı.

Amerikan yasalarına göre ABD çıkarlarını ihlal eden kişilere ülkeye giriş yasağı getirilebiliyor.

'İddialarını kanıtla' çağrısı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto iddialara tepki gösterdi. Szijjarto, ABD Büyükelçisini iddialarını kanıtlamaya çağırdı.

Macar medyasında, ABD'ye giriş yasağına tabi olanlar arasında Başbakan Viktor Orban'a yakın bazı isimler ile maliyenin üst düzey bazı yetkililerinin de bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. İsimleri gündeme gelen yetkililer, iddiaları yalanladı.

1998 – 2002 yılları arasında başbakanlık yapan Viktor Orban, 2010 genel seçimleri sonrasında tekrar koltuğa oturmuştu.

Hükümetinde aşırı sağcılara da yer veren Orban'ın başta yargı olmak üzere yürütme dışındaki erkleri zayıflatmak için attığı adımlar Brüksel'in tepkisini çekmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD BüyükelçisiMacaristanBudapeşte Büyükelçisi Andre Goodfriend MacarViktor OrbanMacarABDDışişleri Bakanı Peter SzijjartoABD BüyükelçisiniBaşbakan Viktor OrbanOrbanBrükselDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24