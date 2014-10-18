Macaristan'da yolsuzluk tartışması



ABD'nin Budapeşte Büyükelçisi Andre Goodfriend, Macar devlet televizyonuna verdiği bir demeçte, isim vermeden Viktor Orban başkanlığındaki Macar hükümetini yolsuzlukla suçladı.

Goodfriend, "ABD'ye girişleri uygun görülmeyen hükümet üyeleri ve üst düzey yetkililer var" ifadesini kullandı.

Amerikan yasalarına göre ABD çıkarlarını ihlal eden kişilere ülkeye giriş yasağı getirilebiliyor.

'İddialarını kanıtla' çağrısı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto iddialara tepki gösterdi. Szijjarto, ABD Büyükelçisini iddialarını kanıtlamaya çağırdı.

Macar medyasında, ABD'ye giriş yasağına tabi olanlar arasında Başbakan Viktor Orban'a yakın bazı isimler ile maliyenin üst düzey bazı yetkililerinin de bulunduğu iddiaları ortaya atıldı. İsimleri gündeme gelen yetkililer, iddiaları yalanladı.

1998 – 2002 yılları arasında başbakanlık yapan Viktor Orban, 2010 genel seçimleri sonrasında tekrar koltuğa oturmuştu.

Hükümetinde aşırı sağcılara da yer veren Orban'ın başta yargı olmak üzere yürütme dışındaki erkleri zayıflatmak için attığı adımlar Brüksel'in tepkisini çekmişti.