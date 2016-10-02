Macaristan'da yaklaşık bin 500 mülteci için referandum yapılıyor

Macaristan'da Avrupa Birliği'nin zorunlu mülteci kotası için bugün referandum yapılıyor.

Sağcı Başbakan Viktor Orban 160 bin mültecinin AB ülkelerine dağıtılması planlarına karşı çıkıyor. Anlaşma uyarınca Macaristan 1.294 sığınmacı kabul edecek.

Macaristan Kamuoyu yoklamaları, oylamaya katılacaklarını söyleyenlerin büyük çoğunluğunun plana 'hayır' diyeceğine işaret ediyor.

Referandum sonucunun geçerli olabilmesi için katılımın yüzde 50'yi aşması gerekiyor.

Mülteci krizi sırasında, Almanya ve diğer AB ülkelerine gitmeye çalışan göçmenlerin güzergâhında yer alıyordu.

Macaristan, mülteci akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırına duvar ördü.

Ülke içinde destek bulan bu adım, insan hakları gruplarının sert tepkisine neden oldu.