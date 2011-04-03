-MACARİSTAN'DA TÜRK DİZİ FİLM FURYASI BUDAPEŞTE (A.A) - 03.04.2011 - Macaristan televizyonlarında Türk dizi filmleri furyası başlıyor. Ülkenin en fazla izlenen televizyon kanalı konumundaki RTL Klub, 9 Nisandan itibaren her akşam ''Ezel'' dizisini, izlenme açısından ikinci sırada olan TV2 ise 14 Nisandan itibaren ''Binbir Gece'' dizisini yayına sokuyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Haluk Bilginer ve Tuncel Kurtiz'in paylaştığı ''Ezel'' hafta boyunca yerel saatle 17.25'te izlenebilecek. TV2 kanalında yayımlanacak olan, yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı, başrollerinde Bergüzar Korel, Halit Ergenç ve Tardu Folrdun'un oynadığı ''Binbir Gece''nin Macaristan'daki ismi ''Şeherazat'' olacak. Macaristan'daki Türk-Macar Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Suat Karakuş, Türk dizilerinin son yıllarda tüm dünyada gösterdiği büyük başarının Macaristan'da da fark edildiğini, Osmanlı'nın 1541 yılında fethettiği Budin'in bu sefer Türk dizileriyle fethedileceğini ve Macar halkının büyük sevgisini kazanacağını söyledi. Türkiye'nin Macaristan Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Evrim Soranlar da uzun çabalardan sonra bu iki dizinin ülkenin en fazla izlenen kanallarında gösterilmesinin kendisini çok gururlandırdığını, Türk sineması ve Türk dizi sektörünün başarısını gösterdiğini belirtti. Soranlar, bu iki dizinin yanı sıra daha birçok Türk dizisinin Macaristan ve diğer Orta Avrupa ülkelerinde gösterileceğini tahmin ettiğini kaydetti.