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Spor

MACARİSTAN'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ BUDAPEŞTE (A.A)

24 Temmuz 2010 22:41

-MACARİSTAN'DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ   BUDAPEŞTE (A.A) - 24.07.2010 - Macaristan Futbol Federasyonu, (A) Milli Futbol Takımının teknik direktörü Hollandalı Erwin Koeman'ın görevine son verdi. Macaristan Futbol Federasyonu Başkanlığına birkaç hafta önce seçilen Sandor Csanyi, düzenlediği basın toplantısında, 2012 yılına kadar sözleşmesi olan Erwin Koeman'ın görevden alındığını, yerine ise Macar Sandor Egervari'yi getirdiğini açıkladı. Macaristan (A) Milli Futbol Takımının yeni patronu Sandor Egervari, Macaristan Ligi'nde çalıştırdığı MTK Budapeşte ve Dunaujvaros takımlarını lig şampiyonu yapmıştı. Egervari'nin teknik direktörlüğe getirilmesi, Macar spor medyasında memnunlukla karşılandı. Macaristan'ın son bir yıl içinde aldığı kötü sonuçların ardından tahtı sallanan Erwin Koeman'ın görevden alınacağı aylar önce konuşulmuştu. Koeman'ın yarım milyon doların üstünde tazminat alacağı tahmin ediliyor.

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