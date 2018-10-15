Macaristan'da sokakta yaşamak yasaklandı

Macaristan Ulusal Meclisi'nin 20 Haziran'da kabul ettiği sokaklarda uyumayı ve yaşamayı yasaklayan yasa bugün itibariyle hayata geçti. Yabancı medyada çokca eleştirilen Macaristan Başkanı Viktor Orban da yasayı desteklemişti.

Yeni yasaya göre polis bir evsizi sokakta yaşadığı için 3 defa uyardıktan sonra hapis veya para cezasına çarptırabilecek.

9.7 milyon nüfusu olan Macaristan' da yaklaşık 20 bin evsiz olduğu tahmin ediliyor. Hükümet, evsizler için 11 bin sığınak benzeri ev ve evsizler için ödenek imkanı sunsa da bunların yeterli olmayacağına inanılıyor.

Uluslararası bir çok örgüt yeni yasayı kınadı.