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Ekonomi

Macaristan’da şirket iflasları rekor kırdı

01 Mayıs 2009 18:25

Küresel mali krizden olumsuz etkilenen Macaristan ekonomisinden bir kötü haber daha geldi.

Macaristan İstatistik Merkezi'nden yapılan açıklamada, 2009 yılının ilk üç ayında yaşanan şirket iflaslarının yüzde 25 artarak bu alanda yeni bir negatif rekor kırıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, yılın ilk çeyreğinde kurulan yüz şirketten yirmisinin iflas ettiği, iflasların daha çok otomotiv, inşaat ve transport sektöründeki şirketlerde meydana geldiği açıklandı.

Macaristan'daki ekonomi çevreleri ise, iflasların tehlikeli boyutlara geldiğini, hükümetin acil önlem almaması durumunda, Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla işsizlik yaşanan ülke olacaklarını dile getiriyor.

Macaristan'da yeni yılın ilk çeyreğindeki işsizlerin sayısı 403 bine çıkmış, böylece işsizlik oranları yüzde 9,7'ye yükselerek rekor kırmıştı.

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