Macaristan'da sel felaketi

T24- Macaristan'da on gündür devam eden sel ve taşkınların, 200 evin yıkılmasına, 10 binden fazla kişinin evsiz kalmasına ve ülke genelinde milyonlarca dolarlık zarara yol açtığı açıklandı.



Macar yetkililer, sel ve taşkınların teşkil ettiği zararın yüz milyonlarca dolarla ölçülebileceğini bildirdi.



Sel yüzünden 10 binden fazla kişinin evini terketmek zorunda kaldığı, 8 ilde 51 yerleşim biriminde insanların halen evlerine giremediği belirtiliyor.



Öte yandan Tuna nehrinin başkent Budapeşte'de taşması trafiği felç etti. Nehir suyunun 8 metreyi aşması yüzünden, Tuna nehrinin her iki kıyısı araç trafiğine kapandı.