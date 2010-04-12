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Dünya

Macaristan'da seçimlerin galibi "Fidesz"

12 Nisan 2010 11:03

Macaristan'da dün yapılan parlamento seçimlerinin ilk turunun galibi, uzak ara ile merkez sağdaki Genç Demokratlar Partisi (Fidesz) oldu.
     
Yüksek Seçim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, oyların yüzde 70'inin sayılmasından sonra, eski başbakanlardan Viktor Orban'ın lideri olduğu Fidesz'in yüzde 53,24 oranında oy aldığı belirlendi.
     
Kurul, yüzde 19,52 oyla ikinci sırada iktidardaki Macaristan Sosyalist Partisi'nin (MSZP) bulunduğunu, üçüncü sırada ise yüzde 16,69 oy oranıyla aşırı milliyetçi Jobbik'in yer aldığını açıkladı.
     
Parlamentoya girmek için yüzde beşlik seçim barajının bulunduğu Macaristan'da aldığı yüzde 7,08 oyla parlamentoya girmesi kesinleşmiş gözüken Politika Başka Türlü Olur Partisi (LMP) büyük sürpriz yaptı.

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