Macaristan'da seçim heyecanı



Macaristan'da 2010 yılında üçte iki çoğunluğu kazanarak iktidara gelen merkez sağ parti Genç Demokratlar (Fidesz), yeniden güçlü bir oy desteği alacaklarına inanarak, tek başına hükümeti kuracaklarına kesin gözüyle bakıyor.

50 yaşındaki Başbakan Viktor Orban, Budapeşte'de oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, güçlü bir destek beklediklerini ifade etti.

Öte yandan sağcı Jobbik Partisi'nin de yüzde 20'nin üzerinde oy alarak meclise girebileceği tahmin ediliyor. Parti Yahudi aleyhtarı söylemleri ve azınlıktaki Romanlara yönelik ayrılıkçı politikalarıyla tanınıyor.

Ancak kamuoyu yoklamalarına göre sağcı Jobbik Partisi'nin henüz ikinci sırada yer alan Sosyalistleri geçebileceği kesinleşmedi. Sosyalist Parti Başkanı Attila Masterhazy, vatandaşlara temel gıda ürünlerinde indirime gideceği vaadinde bulunuyor.

Hâlihazırdaki Başbakan Orban ise politikalarını sürdürmeye devam edecek. Orban, vergi ve enerji fiyatlarında indirime giderek, oylarını artırmayı başarmıştı. Ancak Orban, bu politikaları nedeniyle AB içinde tartışmalara yol açıyor.

Macaristan'da sekiz milyon seçmen bulunuyor. Bu yıl tek turda yapılacak seçimler için sandıklar saat 19:00'da kapanacak. Sonuçların gece yarısı belli olmadı bekleniyor.