T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Macaristan’da sanayi üretimi yüzde 22.9 düştü

Macaristan İstatistik Merkezi, Macaristan'ın geçtiğimiz ocak ayındaki sanayi üretiminin yüzde 22,9 düştüğünü açıkladı.

06 Mart 2009 02:00

Macaristan İstatistik Merkezi, Macaristan'ın geçtiğimiz ocak ayındaki sanayi üretiminin yüzde 22,9 düştüğünü açıkladı.

Merkezden yapılan açıklamada, 2008 yılının aralık ayında da sanayi üretiminin yüzde 19,6 düştüğünü, geçtiğimiz şubat ayındaki düşüşün ise henüz netlik kazanmamasına rağmen yüzde 20'lerin altında olmayacağı belirtildi.

Devlet borçları ve 10 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının emekli olması nedeni ile zor durumda olan Macaristan'ın bu krizden nasıl çıkacağı merak konusu olurken, ülke parası forint sabah saatlerinde avro karşısında tarihinin en düşük seviyesini gördü.

Sabah saatlerinde 1 avro 317 forint'i görürken, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana forint Euro karşısında yüzde 40'ın üstünde değer kaybetmiş oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24