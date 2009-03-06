Macaristan’da sanayi üretimi yüzde 22.9 düştü

Macaristan İstatistik Merkezi, Macaristan'ın geçtiğimiz ocak ayındaki sanayi üretiminin yüzde 22,9 düştüğünü açıkladı.



Merkezden yapılan açıklamada, 2008 yılının aralık ayında da sanayi üretiminin yüzde 19,6 düştüğünü, geçtiğimiz şubat ayındaki düşüşün ise henüz netlik kazanmamasına rağmen yüzde 20'lerin altında olmayacağı belirtildi.



Devlet borçları ve 10 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının emekli olması nedeni ile zor durumda olan Macaristan'ın bu krizden nasıl çıkacağı merak konusu olurken, ülke parası forint sabah saatlerinde avro karşısında tarihinin en düşük seviyesini gördü.



Sabah saatlerinde 1 avro 317 forint'i görürken, geçtiğimiz temmuz ayından bu yana forint Euro karşısında yüzde 40'ın üstünde değer kaybetmiş oldu.

