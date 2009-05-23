Macaristan'da şampiyon Debrecen oldu

Macaristan Birinci Futbol Ligi olan Sopron Ligi'nde şampiyonluğu Debrecen takımı kazandı.



Diosgyör deplasmanına giden Debrecen bugün maçta 3-2 galip gelerek ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.



Oynadığı 29 maçta 65 puan kazanan Debrecen, en yakın rakibi Ujpeşt önünde bir maç fazlasıyla puan farkını altıya yükseltti. 25 averajı bulunan Ujpeşt takımı son iki maçından da galip gelse bile Debrecen takımının 39 olan averajına erişmesini mümkün değil. Averajın yanı sıra rakibi Ujpeşt'in 17 galibiyetine karşılık 20 galibiyeti bulunan Debrecen'in şampiyonluğu garantilenmiş oldu.



Tarihinde 4. kez Birinci Lig şampiyonluğunu kazanan Debrecen takımının taraftarları 3-2 kazanılan maçın ardından sahaya inerek futbolcuları ile birlikte sevinç yumağı oluşturdu.



