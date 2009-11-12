Macaristan'da salgın ilan edildi

T24 - Macaristan Sağlık Örgütü, ülkenin bazı bölgelerinde domuz gribinin salgına dönüştüğünü açıkladı.



Sağlık Örgütü Başkanı Ferenc Falus yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle 3 okulda eğitime bir hafta ara verildiğini kaydetti.



Hastalığın salgına dönüşmesi konusunda bazı doktorları suçlayan Falus, hekimlerin domuz gribi aşısıyla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve insanların aşıdan korkmasına yol açtığını söyledi.



Falus, oysa Macaristan'da üretilen domuz gribi aşılarının güvenli olduğunu belirtti.



Macaristan'da şu ana kadar 4 kişi domuz gribinden hayatını kaybetti.