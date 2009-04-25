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Dünya

Macaristan'da politikacılara suikast önlendi

25 Nisan 2009 23:42

Futbol toplarına yerleştirilen bombalarla siyasetçilere suikast düzenlenmek istendi.

Macaristan İstihbarat Teşkilatı, liberal ve sol görüşlü Macar politikacılara yapılmak istenen suikastı son anlarda önledi.

Macar teröristlerin, beş futbol topuna bomba yerleştirerek siyasetçilere suikast düzenlemek istediği, aşırı sağcı 4 kişinin bombalı futbol toplarıyla iki ayrı yerleşim biriminde yakalandığı bildirildi.

Irkçı teşkilatın üyeleri olduğu saptanan 4 kişinin, futbol toplarına yerleştirilen bombaları, liberal ve sol görüşlü politikacıların evlerine göndermek istediği belirtildi.

Bu teşkilatın iki yıldan bu yana birçok sol görüşlü politikacının evine molotof kokteylli saldırılar düzenlediği, bazı siyasetçilerin evlerini ateşe verdiği, bu kişilerin uzun zamandır Macar İstihbarat Teşkilatı tarafından izlendiği açıklandı.

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