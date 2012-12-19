T24 LogoT24 Logo
Dünya

Macaristan'da öğrenciler 'parasız eğitim' için eylemde

Macaristan'da eğitimin parasız olması için başlatılan öğrenci eylemleri hükümete geri adım attırdı

19 Aralık 2012 11:01

Macaristan’da  hükümetin eğitim reformu kapsamında üniversitelerde eğitimin paralı olması yolunda bir karar almasının ardından öğrenci eylemleri başladı.

Başlayan öğrenci gösterileri 3'üncü gününde hükümete geri adım attırdı. Başbakan Viktor Orbán “öğrencilerin mesajını aldık”, diyerek, hükümetin üniversitelerin paralı olma kararının da geri çekildiğini resmen açıkladı.

BBCTürkçe'den Tarık Demirkan'ın haberine göre, bu karar üniversite öğrencilerini sakinleştirmeye yetmedi.

Öğrenciler sadece söz konusu kararın geri çekilmesinin yetmeyeceğini, tüm eğitim reformunun elden geçirilmesini ve değişliklerde öğrenci ve öğretmen kurumlarının ve federasyonlarının da söz sahibi olmasını talep ediyorlar.

Dün parlamentonun önüne büyük bir gösteri düzenleyen öğrenci birlikleri, bu gösterinin ardından Macar Radyo binasına yürümüş ve de hazırladıkları 6 maddelik bir deklarasyonun radyoda tanıtılmasını talep etmişlerdi.

Bu talep Macar devlet radyosu tarafından kabul edilince de dünkü gösteri sona ermişti.

Öğrenciler, daha önce özerk bir yapıya sahip olan liselerin eğitim reformu kapsamında eğitim bakanlığı bünyesine çekilmesine ve de üniversitelerin kontenjanlarının devlet tarafından belirlenmesine karşı çıkıyor ve üniversitelerin bütçesinin önemli miktarda azaltılmasını da kabul etmeyeceklerini vurguluyorlar.

Dünkü gösterilerin ardından, hükümetin geri adımına rağmen protestolara devam edilmesi kararı alındı. Çarşamba gününden itibaren öğrenciler genel boykot ilan ettiler.

ETİKETLER

macaristaneğitimöğrencieylemhükümetgeri adımparasız eğitimViktor Orban

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24