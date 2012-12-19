Macaristan'da öğrenciler 'parasız eğitim' için eylemde

Macaristan’da hükümetin eğitim reformu kapsamında üniversitelerde eğitimin paralı olması yolunda bir karar almasının ardından öğrenci eylemleri başladı.

Başlayan öğrenci gösterileri 3'üncü gününde hükümete geri adım attırdı. Başbakan Viktor Orbán “öğrencilerin mesajını aldık”, diyerek, hükümetin üniversitelerin paralı olma kararının da geri çekildiğini resmen açıkladı.

BBCTürkçe'den Tarık Demirkan'ın haberine göre, bu karar üniversite öğrencilerini sakinleştirmeye yetmedi.

Öğrenciler sadece söz konusu kararın geri çekilmesinin yetmeyeceğini, tüm eğitim reformunun elden geçirilmesini ve değişliklerde öğrenci ve öğretmen kurumlarının ve federasyonlarının da söz sahibi olmasını talep ediyorlar.

Dün parlamentonun önüne büyük bir gösteri düzenleyen öğrenci birlikleri, bu gösterinin ardından Macar Radyo binasına yürümüş ve de hazırladıkları 6 maddelik bir deklarasyonun radyoda tanıtılmasını talep etmişlerdi.

Bu talep Macar devlet radyosu tarafından kabul edilince de dünkü gösteri sona ermişti.

Öğrenciler, daha önce özerk bir yapıya sahip olan liselerin eğitim reformu kapsamında eğitim bakanlığı bünyesine çekilmesine ve de üniversitelerin kontenjanlarının devlet tarafından belirlenmesine karşı çıkıyor ve üniversitelerin bütçesinin önemli miktarda azaltılmasını da kabul etmeyeceklerini vurguluyorlar.

Dünkü gösterilerin ardından, hükümetin geri adımına rağmen protestolara devam edilmesi kararı alındı. Çarşamba gününden itibaren öğrenciler genel boykot ilan ettiler.