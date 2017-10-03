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Dünya

Macaristan'da mültecilere tekme atan kameramana 3 yıl hapis cezası onandı

Laszlo'nun avukatı ise daha önce verilen kararın iptalini talep etti

03 Ekim 2017 02:57

Macaristan-Sırbistan sınırında polisten kaçmaya çalışan mültecilere tekme atıp çelme takan kameraman Petra Laszlo'ya verilen 3 yıl hapis cezası onandı.

Szeged Bölge Mahkemesi'nde görülen duruşmada Suriyeli mülteciyi savunan Helsinki Komisyonu'nun avukatı, sanık Laszlo'nun topluluğa karşı şiddete başvurmak ve suça teşebbüs suçundan yargılanması gerektiğini savundu.

Laszlo'nun avukatı ise daha önce verilen kararın iptalini talep etti.

Hakim Andras Szabo, sanık Laszlo'ya verilen 3 yıllık hapis cezasının onandığını açıkladı.

2015 yılı Eylül ayında, Macaristan-Sırbistan sınırındaki Röszke kasabasında görev yapan kameraman Petra Laszlo'nun, polisle mülteciler arasından çıkan arbede sonrası kaçmaya çalışan mülteci küçük kıza tekme atması ve kucağındaki çocuğuyla kaçmaya çalışan babayı çelme takıp düşürmesi büyük tepkilere neden olmuştu.

Olayın hemen ardından kameramanın işine son verilmiş, hakkında dava açılmıştı.

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