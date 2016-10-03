Macaristan'da mülteci oylaması düşük katılıma takıldı

Macaristan'da bugün yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlar, çok büyük bir çoğunluğun AB'nin ülkeye 2 yıl içinde 1.294 mülteci yerleştirmesi planına hayır dediğine işaret ediyor.

Ancak yüzde 50'lik katılım oranına ulaşılamadığı için referandum sonucu geçerli olmayacak.

Sağcı Başbakan Viktor Orban 160 bin mültecinin AB ülkelerine dağıtılması planlarına karşı çıkıyor.

Orban, mültecileri AB'nin güvenliği ve Avrupa'nın geleceği için tehdit olarak gördüğünü söylüyor.

Macaristan Başbakanı, referandumda AB'nin planına destek verilmesi halinde istifa edeceğini açıklamıştı.

Sandık çıkış anketleri, oylamaya katılanların çok büyük bölümünün planı reddettiğini gösteriyor.

Ancak katılım oranının yüzde 45 civarında olduğu belirtiliyor.

Sonucun geçerli olması için katılımın en az yüzde 50 olması gerekiyordu.

Gözlemciler, sonucun Orban için yine de bir zafer olduğunu söylüyor.

Mülteci krizi sırasında, Almanya ve diğer AB ülkelerine gitmeye çalışan göçmenlerin güzergâhında yer alıyordu.

Macaristan, mülteci akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırına duvar ördü.

Ülke içinde destek bulan bu adım, insan hakları gruplarının sert tepkisine neden oldu.

Referandumda "Avrupa Birliği'nin, Ulusal Meclisin bile onayı alınmadan Macaristan vatandaşı olmayan kişileri Macaristan'a yerleştirmesine karar vermesini istiyor musunuz?" sorusu soruldu.