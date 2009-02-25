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Ekonomi

Macaristan'da Merkez 91 kişiyi işten çıkaracak

Macaristan ekonomisine yön vermeye çalışan Merkez Bankası zor anlar yaşıyor. Harcamaları kısmak için çalışan sayısını yüzde 14 azaltıyor.

25 Şubat 2009 02:00

Küresel ekonomik krizden oldukça fazla etkilenen Macaristan ekonomisine yön vermeye çalışan Macaristan Merkez Bankası da zor anlar yaşıyor.

Harcamalarını azaltmak zorunda olduğunu açıklayan Macaristan Merkez Bankası, çalışanlarının sayısının yüzde 14 azaltarak 91 personelini işten çıkaracağını bildirdi.

Macaristan'daki ekonomi çevreleri, Macaristan'da krizin bu kadar etkili olmasında hükümetin ve Merkez Bankası'nın birinci derecede sorumlu olduğu görüşünde birleşiyor.

2000-2008 yılları arasında milli para forint'in bu denli güçlü kalmasına hükümet ile birlikte merkez bankasının da göz yumduğu, 8 yıl içinde Macar ihracatçıların şirketlerini bir bir kapatmak zorunda kaldıklarını, ülkenin ithalat cennetine döndüğünü açıklayan ekonomistler, "kriz merkez bankasına da acımadı" açıklamasında bulundu.

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