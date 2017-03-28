Macaristan'da konteyner kamp uygulaması başladı

Macaristan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sığınmacılara yönelik sertleştirilen düzenlemeler konusunda sınır polisi ve iltica başvurularını değerlendiren yetkili dairelerin gerekli hazırlıklara başladığı belirtildi.

Söz konusu uygulamaya göre sığınmacılar iltica başvuruları hakkında bir karar verilinceye dek Sırbistan yakınlarında iki ayrı konteyner kampta kalacak. Söz konusu uygulama ebeveynleri yanlarında olmaksızın Macaristan'a giriş yapan 14-18 yaşlarındaki çocukları da kapsayacak.

Macaristan Parlamentosu 7 Mart'ta büyük çoğunlukla aldığı kararda sığınmacıların iltica başvuruları hakkında bir karar verilinceye dek sınıra yakın transit bölgelerde tutulmasını kararlaştırmıştı. Söz konusu yasa Macaristan'a yeni gelecek sığınmacıların yanı sıra ülkede hali hazırda bulunan sığınmacıları da kapsıyor.

BM Mültecilere Yardım Kuruluşu ve Uluslararası Af Örgütü Macaristan'dan aldığı kararı sert bir dille eleştirdi. Hukukçular sığınmacıların tamamının konteyner kamplarda tutulmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu eleştirisini dile getiriyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa Birliği'ne bu konuda eleştiride bulundu. Örgüt, AB Komisyonu'nun Macaristan'daki sığınmacılar söz konusu olduğunda sorumluluk üstlenmesi konusunda geç harekete geçtiğini" belirtti. Örgüt diğer AB ülkelerinin Macaristan'ın uygulamalarını bire bir uygulayabileceği uyarısında bulundu.

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dpa/afp, HT/GA