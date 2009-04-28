Macaristan’da işsizlik yüzde 9.7 ile rekor kırdı

Küresel kriz nedeniyle ekonomisi her geçen gün kötüye giden Macaristan'ın açıklanan işsizlik verileri rekor seviyeye yükseldi.



Macaristan İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2009 yılının ilk çeyreğinde Macaristan'da işsizlik oranı yüzde 9,7 oldu.



Geçtiğimiz yıl ülkedeki işsizlik oranının yüzde 8 olduğu, ekonomik krizin en fazla etkilediği Macaristan'ın 2009 yılının ilk çeyreğinde toplam işsizlerin sayısının 403 bine yükseldiği açıklandı.



10 milyon nüfusa sahip olan Macaristan'da 4 milyon çalışandan 403 bin işsizin olması tedirginlik yaratırken, nisan ve mayıs aylarında işsizlik oranlarının yükselmesinden endişe ediliyor.



Macaristan'da kurulan yeni hükümet, işverenlerin üzerindeki vergi yüklerini indirerek daha fazla işten atılmaları engellemek için harekete geçti.

