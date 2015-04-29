Macaristan'da idam tartışması



Macaristan'ın güneyindeki Kapoşvar kentinde bir süre önce meydana gelen bir silahlı soygunda bir tezgahtâr genç kız hayatını kaybetmiş, olay ülke genelinde tartışmaya yol açmıştı.

Başbakan Viktor Orban da Peç'te konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yürürlükteki yasaların yetersiz olduğunu savunan Orban, "idam cezası uygulamasına geri dönülmesi konusunun tartışılmasını" talep etti. Orban, "Cinayete ömür boyu hapis cezası vermek yeterince caydırıcı olmuyor" dedi.

AB, üyesi ülkelerde ölüm cezası uygulamasına izin vermiyor.

Otoriter Orban'ın uygulamaları tepki görüyor

Otoriter görüşleri ve uygulamaları nedeniyle sık sık eleştirilen Orban'ın özellikle yargı ve medya üzerindeki devlet kontrolünü artırması Avrupa ülkelerinin tepkisine neden oluyor. Müttefikleri AB ve NATO, Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlaşmasını da endişe ile karşılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şubat ayında Macaristan'ı ziyaret etmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Macaristan ziyaretinde Viktor Orban'ı eleştirmiş, muhalefete karşı daha hoşgörülü olmaya çağırmıştı.