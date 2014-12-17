Macaristan'da hükümet karşıtı protesto



"Artık geri adım atmak yok!" başlığı altında eylem birliğine giden sivil toplum kuruluşları, hükümet üyelerinin karıştığı iddia edilen yolsuzlukları protesto etti. Göstericiler, eğitim sisteminde gidilmesi öngörülen kesinti ve anti-demokratik uygulamaları da eleştirdi.

Macaristan'da ekim ayından bu yana hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. İnternet kullanımına getirilmek istenen vergi büyük tepki çekmiş, Başbakan Viktor Orban, yasa tasarısının geri çekileceğini açıklamıştı.

Ancak iktidar partisine mensup bazı vekillerin lüks yaşam tarzına ilişkin medyaya yansıyan iddialar ve hükümetin bazı otoriter girişimleri yeni gösteriler için vesile olmuştu. Hükümetin hazırladığı yeni yasa tasarısı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında zorunlu uyuşturucu testinin uygulanmasını öngörüyor.

Viktor Orban 2010'dan beri iktidarda

ABD, Amerikan şirketlerine zarar veren yolsuzluklara bulaştıkları iddiası ile aralarında Macaristan’ın Vergi Kurumu Başkanı’nın da yer aldığı 6 üst düzey yetkiliye ülkeye giriş yasağı koymuştu. Macar hükümeti iddiaları reddetmişti. Amerikan yasalarına göre ABD çıkarlarını ihlal eden kişilere ülkeye giriş yasağı getirilebiliyor.

1998 – 2002 yılları arasında başbakanlık yapan Viktor Orban, 2010 genel seçimleri sonrasında tekrar koltuğa oturmuştu. Hükümetinde aşırı sağcılara da yer veren Orban'ın başta yargı olmak üzere yürütme dışındaki erkleri zayıflatmak için attığı adımlar Brüksel'in tepkisini çekmişti.

Avrupa Konseyi endişeli

Öte yandan Avrupa Konseyi Macaristan’da basın özgürlüğü ve Romanlara yönelik artan şiddetten dolayı endişeli olduğunu duyurdu. Avrupa Konseyi İnsan Hakları temsilcisi Nils Muiznieks 1 – 4 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da yaptığı temas ve incelemelerin sonuçlarını 44 sayfalık bir raporla açıkladı. Raporda Yahudi ve eşcinselleri hedef alan ayrımcılığın arttığına işaret edildi.