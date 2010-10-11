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Dünya

MACARİSTAN'DA FABRİKA MÜDÜRÜNE TUTUKLAMA BUDAPEŞTE (A.A)

11 Ekim 2010 19:58

-MACARİSTAN'DA FABRİKA MÜDÜRÜNE TUTUKLAMA BUDAPEŞTE (A.A) - 11.10.2010 - Macaristan'da Ajka kentinde faaliyet gösteren bir alüminyum fabrikasından, setlerin yıkılmasıyla kimyasal kızıl çamurun çevreye yayılmasının ardından, fabrikanın genel müdürü tutuklandı ve fabrika bugünden itibaren devletin yönetimine alındı.    Macaristan Parlamentosunda bir konuşma yapan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkenin en büyük ekoloji felaketine neden olan kazanın yaşandığı fabrikanın bugünden itibaren devletin idaresine alındığını söyledi.  Orban, ''Kazada yaşamını yitiren 7 kişi ve yaralanan 200 kişiyle birlikte, evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce vatandaşın maddi zararlarının devlete vergi veren halktan değil, fabrikayı çalıştıran şirketten tahsil edilmesi gerekir'' diye konuştu. Öte yandan, bu sabah fabrika önünde medya mensuplarına açıklamada bulunan alüminyum fabrikasının genel müdürü de, Başbakan Viktor Orban'ın emriyle tutuklandı.  Ajka şehrinde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında, fabrikanın depolarında saklanan 1 milyon küp metre kimyasal zehirli kızıl çamur, duvarların yıkılmasıyla birlikte çevreye yayılmıştı.

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