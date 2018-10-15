Macaristan'da 'evsizlik' yasaklandı!

Macaristan’da Başbakan Victor Orban hükümetinin yürürlüğe soktuğu yasayla bugünden itibaren ‘kamusal alanda mutad mesken’ yasaklandı. Muhalifler polise evsizleri sokaktan kaldırma yetkisi veren yasayı ‘zalimce’ olarak niteledi.

AFP’ye konuşan Macaristan Sosyal İşler Bakanı Attila Fulop, yasanın ‘tüm toplumun çıkarına hizmet ettiğini’ savunarak polisin bundan sonra, sokaklarda kalan evsizleri yerinden kaldırma ve sokaklardaki kulübe ve barakaları yıkma yetkisine sahip olduğunu söyledi.

Fulop yasanın amacının ‘evsiz insanların geceleri sokaklarda olmamasını ve yurttaşların engellenmeden kamusal alanı kullanmasını garanti altına almak’ olduğunu belirtti. Macaristan’da hükümete bağlı barınaklarda yaklaşık 11 bin kişinin olduğu belirtiliyor ancak ülke genelinde evsiz insan sayısının en az 20 bin olduğu tahmin ediliyor.

“İnsan hakları yasaları ile bağdaşmıyor”

Sputnik’te yer alan habere göre, hükümet, ‘evsizliğe karşı fonlandırmayı arttırdığını’ söylerken uluslararası örgütler ve insan hakları grupları Macar hükümetinin yeni yasasını kınadı. Birleşmiş Milletler’den (BM) konutlandırma uzmanı Leilani Farha ‘zalimce’ olarak nitelediği yasanın ‘uluslararası insan hakları ile bağdaşmadığını’ söyledi.

Avrupa Parlamnetosu (AP), geçen ay Macaristan’ın ‘birliğin demokratik değerlerini ve hukukun üstünlüğünü sistematik olarak ihlal etmekten’ AB’deki oy haklarının elinden alınmasına yönelik karar almıştı. Ama kararın uygulanabilmesi için 28 AB üyesi ülkenin onayı gerekiyor.