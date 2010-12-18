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Dünya

MACARİSTAN'DA 5 KİŞİ DONARAK ÖLDÜ BUDAPEŞTE (A.A)

18 Aralık 2010 17:45

-MACARİSTAN'DA 5 KİŞİ DONARAK ÖLDÜ BUDAPEŞTE (A.A) - 18.12.2010 - Macaristan'da dün geceden itibaren etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle 5 kişi donarak ölürken, bazı uçak seferleri iptal edildi, tren seferleri de yapılamaz oldu. Uluslararası Budapeşte Havalimanı İletişim Müdürü Mihaly Hardy, uçak pistlerinin devamlı şekilde temizlendiğini, yoğun kar yağışının bazı seferlerin iptal edilmesine, diğer seferlerin ise aksamasına neden olduğunu kaydetti. Kar yağışı nedeni ile otobanlarda bazı TIR'lar devrilirken, onlarca TIR'ın yollarda kaldığı belirtildi. Macaristan Haber Ajansı (MTI), kar yağışının iki gün boyunca etkili olacağını, meteoroloji uzmanlarının halktan araçla trafiğe çıkmamalarını istediğini belirtti.

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