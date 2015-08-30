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Dünya

Macaristan'da 453 yıllık Osmanlı köprüsü bulundu

Macaristan'ın en büyük ikinci nehri Tisza'da 453 yıllık Osmanlı köprüsü kuraklık nedeniyle su yüzüne çıktı

30 Ağustos 2015 19:20

Macaristan'da son günlerde yaşanan kuraklık nedeniyle Tuna Nehri'nden sonra ülkenin en büyük ikinci nehri Tisza'da sular çekilince 1562 yılında Osmanlı tarafından inşa edilen asma köprünün kalıntıları ortaya çıktı.

Szolnok şehrinin Janos Damjanich Müzesi arkeoloğu Dr. Robert Kertesz köprü kalıntılarını göstererek açıklamalarda bulundu.

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Dr. Kertesz, Osmanlı İmparatorluğu'nun Szolnok şehrinin 1552 yılında fethettiğini, 1562 yılında ise Budin paşası Güzelce Rüstem Paşa'nın emriyle köprünün yapıldığını, köprünün Tisza Nehri üzerinde yapılmış ilk ahşap köprü olduğunu kaydetti. Dr. Kertesz, meşe ağacından yapılan köprünün 110 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğinde, 2 öküz çeken kanı arabasının karşılıklı geçebileceği genişlikte yapıldığını açıkladı.
Köprünün yapılmasının bölge ve Avrupa ticaretine büyük katkı sağladığına değinen Dr. Kertesz, "16 ve 17. yüzyıllarda O dönemde köprü üzerinden Batı ve Doğu Avrupa pazarlarına yıllık on binin üzerinde büyük ve küçükbaş hayvanın geçişi sağlandı. Türkler bu geçişlerden belirli bir ücret alıyorlardı. En düşük ücreti bölge halkı ödüyordu. Ticaret yapanlardan ise daha yüksek geçiş ücreti alınıyordu" diye konuştu.
Szolnok şehrinin Osmanlı İmparatorluğu için önemli bir şehir ve kale olduğunu dile getiren Dr. Kertesz, 16. Yüzyılda Macaristan'daki en büyük ikinci caminin Osmanlı tarafından buradaki kalede yapıldığını, Sultan Süleyman Camisi adındaki caminin Osmanlı'nın çekilmesiyle bölgeyi alan Avusturya İmparatorluğu tarafından yıktırıldığını belirtti. Türk devletinden köprü ile ilgili yapmak istedikleri çalışmalar için destek de isteyen Macar bilim adamı Dr. Robert Kertesz, araştırmaların nehirden ve havadan yapılacak çekimlerle devam edeceğini ve toplanan fotoğraflarla köprünün üç boyutlu bir modelinin hazırlanması için gayret edeceklerini söyledi.

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