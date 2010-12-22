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Dünya

MACARİSTAN'DA 40 KİŞİ DONARAK ÖLDÜ BUDAPEŞTE (A.A)

22 Aralık 2010 15:05

-MACARİSTAN'DA 40 KİŞİ DONARAK ÖLDÜ BUDAPEŞTE (A.A) - 22.12.2010 - Macaristan'da son iki hafta içinde 40 kişi soğuktan donarak hayatını kaybetti. Macaristan Sosyal Güvenlik Forumu tarafından yapılan açıklamada, son iki haftadır hüküm süren aşırı soğukların, en başta evsizleri vurduğu, sokakta kalan 40 kişinin donarak can verdiği belirtildi. Macar devletinden, evsizlere karşı daha duyarlı olunmasını talep ettiklerini belirten Sosyal Güvenlik Forumu yetkilisi Endre Simo, hükümetin biran önce sosyal evleri tamamlaması gerektiğini söyledi.  Soğuktan donarak ölenlerin sayısının, geçen yıllara oranla ülkede önemli ölçüde yükseldiğini belirten Simo, biran önce önlem alınmadığı takdirde bu kış bu sayının 200'ün üstüne çıkabileceği uyarısında bulundu. 

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