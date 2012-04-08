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Dünya

Macaristan'da 24 yaşındaki genç palayla ailesini katletti

Macaristan’da 24 yaşındaki bir genç, palayla saldırdığı dört aile üyesini öldürdü, üçünü ise yaraladı.

08 Nisan 2012 08:23

Macaristan’da 24 yaşındaki bir genç, palayla saldırdığı dört aile üyesini öldürdü, üçünü ise yaraladı.

Hürriyet'in haberine göre, Kulcs köyünde önceki gün meydana gelen aile katliamında Jutast Csanad Horvath isimli genç, kavga ettiği büyükbabasını, büyükannesini, babasını ve erkek kardeşini palayla öldürdü. Annesini, kız kardeşini, bir yakın akrabasını ciddi şekilde yaralayan genç, evinin yakınlarındaki çalılıkta elinde palayla yakalandı.

Bölgede korku dolu anlar yaşatan olayda, genç katilin yakalanması için 135 polisin görev aldığı, helikopterlerin uçuş yaptığı belirtildi.

 

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MacaristanpalaKulcsJutast Csanad Horvath

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