-Macaristan'da 12 kaçak Türk vatandaşı yakalandı BUDAPEŞTE (A.A) - 18.08.2011 - Macaristan-Sırbistan sınır kapısı Röszke'den Macaristan'a giriş yapan Bulgar plakalı TIR'da 12 kaçak Türk vatandaşı yakalandı. Macaristan Sınır Muhafızları Dairesi'nden yapılan açıklamada, Bulgar plakalı TIR'ın yük bölümüne gizlenen 2'si çocuk 12 kişinin yakalandığı bildirildi. Macar yetkili Eva Varga, Bulgar plakalı TIR'ın Bulgar şoförünün TIR'ın yük bölümünün boş olduğunu, yük almak için Macaristan'a geldiğini söylediğini, Macar memurların yaptığı detaylı aramada aracın yük bölümüne gizlenmiş 12 kişinin yakalandığını açıkladı. İfadeleri alınan 12 kişinin Türk vatandaşı olduğu, amaçlarının illegal olarak Almanya'ya gitmek olduğu belirtilirken, Türk vatandaşlarını para karşılığı Almanya'ya götürmek isteyen Bulgar şoför insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Macar makamlar tarafından tutuklandı.