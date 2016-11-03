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Deutsche Welle

Macaristan’a polis şiddeti uyarısı

Avrupa Konseyi İşkenceyle Mücadele Komitesi, Macaristan’dan polis memurlarını şiddete karşı açık şekilde uyarmasını istedi. Komite, mültecilere daha iyi muamele edilmesi talebinde bulundu.

03 Kasım 2016 14:19

Avrupa Konseyi İşkenceyle Mücadele Komitesi, Macaristan'dan mültecilere yönelik her türlü kötü muameleyi kınamasını istedi.

Komite üyelerinin Ekim 2015'te Macaristan'ı ziyareti sırasında elde edilen bulgularla hazırlanan raporda, "Yüksek sayıda yabancı ülke vatandaşı, polis memurlarının fiziksel açıdan kötü muamelesine maruz kaldı" denildi.

Raporda, yetkililerden resmi bir açıklamayla kamplarda ve cezaevlerinde görevli tüm polis memurlarına, kötü muamelenin kabul edilemez olduğu ve cezalandırılacakları yönünde açık bir mesaj vermesi istendi.

Ekim 2015 öncesinde Macaristan'a günde ortalama 10 bin sığınmacı geliyordu. Bunların çoğu daha sonra Batı Avrupa ülkelerine geçerken Macaristan, mülteci akınını engellemek için sınırına tel örgüler çekmiş ve mültecilerle ilgili yasal düzenlemeleri sertleştirmişti.

Avrupa Konseyi ve BM Mültecilere Yardım Kuruluşu, Macaristan hükümetine 2015 yılının sonunda mülteci politikasında değişiklik çağrısında bulunmuştu.

Macaristan tavsiyeleri haksız buldu

Macaristan hükümeti, yaptığı açıklamada tüm tavsiyeleri haksız olarak nitelendirdi. Bu şekilde polis ve cezaevi personeli hakkında yanlış ve negatif bir imaj oluşturulduğunu savundu.

İşkenceyle Mücadele Komitesi, düzenli olarak Avrupa Konseyi'nin 47 üyesine ziyaretler düzenleyip iradeleri dışında tutulan insanların bulunduğu kurumları inceliyor. Bunun yanı sıra söz konusu ülkelere ani ziyaretler de yapılıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/BS/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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