Macaristan'a giren tüm sığınmacılar gözaltına alınacak

Macaristan Parlamentosu, ülkeye giren sığınmacıların doğrudan gözaltına alınmalarına yönelik bir yasayı onayladı.

Bugün onaylanan yasaya göre sığınmacılar ülkenin güneyindeki sınır bölgelerinde kurulacak konteyner kamplarda tutulacak.

Yalnızca ülkeye yeni giren sığınmacılar değil, ülkede bulunan ve sığınma başvurularının sonuçlarını bekleyenler de gözaltına alınarak bu kamplara yerleştirilecek.

Yasayla birlikte sığınmacılar, başvuruları sonuçlanana kadar bu kamplarda beklemek zorunda kalacak ve ülkeyi terk edemeyecek.

Mecliste büyük çoğunlukla kabul edilen bu yasaya insan hakları örgütleri tepki gösterdi.

Uluslararası Af Örgütü, yasanın geçen ay tartışılmaya başlaması üzerine "bir kişinin yalnızca sığınma başvurusu yaptığı için gözaltına alınmasını yasaklayan AB yönergelerine aykırı" olduğunu söylemişti.

Macaristan daha önce de sığınmacıları gözaltına alma politikası uyguluyordu.

Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Avrupa Birliği'nden gelen baskılar sonucu 2013'te bu uygulamasını değiştirmek zorunda kalmıştı.

Geçen yıl kabul edilen bir yasa da başvurusu reddedilen sığınmacıların Sırbistan'a sınır dışı edilmesi için emniyet güçlerine daha fazla yetki veriyor.

Bugün "sınır avcıları" diye bilinen bir sınır kontrol ekibinin göreve başlama seremonisinde konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Oban, ülkesinin göçmenlerin "kuşatması" altında bulunduğunu söyledi ve ekledi:

"Göç terörizmin Truva atıdır. Buraya gelen insanlar bizim kültür ve geleneklerimize göre değil kendi kültürlerine göre yaşamak istiyor.

"Göç dalgası şimdilik yavaşladı ama bitmedi. Yeni bir göç dalgasından önce savunma hattımızı güçlendirecek zaman kazandık."

Ülkedeki olağanüstü hâlin (OHAL) uzatılmasını eleştiren yedi insan hakları örgütü, "OHAL'in uzatılması yalnızca yabancı düşmanlığı ve korku tellallığına hizmet etmektedir" diyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ise sığınmacıların gözaltına alınmasının "derin endişe" uyandırdığını diyor:

"Bu yasa Macaristan'ın AB müktesebatı ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine aykırıdır. Zaten büyük acılar çekmiş olan kadınlar, çocuklar ve erkekler üzerinde korkunç psikolojik ve fiziksel etkiler bırakacaktır".

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre Macaristan'daki sığınma başvuruları 2015'teki 177 bin sayısında 2016'da 29 bine gerilemişti. Bu sayı 2017'nin ilk iki ayı için 927 oldu.

Daha önce çoğu Müslüman olan göçmenlerin Hristiyan Avrupa kimliği ve kültürüne tehdit oluşturduğunu ifade eden Orban, Sırbistan ve Hırvatistan ile olan sınırına dikenli teller ördürmüştü.

Pazartesi günü de Macaristan İçişleri Bakanlığı, Sınır Tanımayan Doktorlar'ın ülkedeki göçmenlerin "polis vahşetine" maruz kaldığı suçlaması üzerine açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

Macaristan'daki yeni yasa, AB ülkelerine girmek üzere Sırbistan'da bekleyen göçmenleri endişelendiriyor.

Associated Press'e konuşan ve Sırbistan'da terk edilmiş boş binalarda barınarak sınırı geçeceği günü bekleyen 19 yaşındaki Afgan göçmen Fajaz Khan, "Ülkemizde çok sayıda sorun olduğu için Avrupa'ya geldik" diyor. Pakistanlı Hamid Khan ise "Bizim için hiçbir yer kolay değil. Evsiziz ve masumuz" ifadelerini kullanıyor.