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Ekonomi

Macaristan vergi yüzsüzlerini açıkladı

Macaristan'da açıklanan vergi yüzsüzleri listesinin başında 25 milyon dolar ile Arap asıllı bir kişi yer aldı.

01 Şubat 2009 02:00

Macaristan’da belki utanır borçlarını öderler düşüncesiyle vergi yüzsüzleri açıklandı. Listenin başında 25 milyon dolar ile Arap asıllı bir kişi yer aldı.


Küresel mali krizin en fazla hissedildiği ülkelerin başında gelen Macaristan'da vergi borçluların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Vergileri toplamakta zorlanan Macaristan Vergi Dairesi, belki utanırlar diye kurumlarına yüksek borcu bulunan ve ödeme yapmayan veya yapamayan şahısların ve şirketlerin listesini açıkladı.

Vergi dairesi, yüksek borcu olanların listesinde 101 şirket, 96 şahısın bulunduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, başkent Budapeşte'de yaşayan Arap asıllı İmad Akkad’ın vergi dairesine tam 5 milyar forint (25 milyon dolar) borcu olduğu, ikinci sırada ise yine 1,1 milyar forint'le (5 milyon dolar) Budapeşte'de yaşayan Çinli Zhou Hai Fengnek'in yer aldığı bildirildi.

Borçlu 197 şirket ve şahsın toplam vergi borcunun 40 milyar forint (200 milyon dolar) olduğu, borçların tahsil edilebilmesi için her yolu deneyeceklerini açıklayan Macaristan Vergi Dairesi, küresel kriz nedeniyle herkesin zor durumda kaldığını belirtti.

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