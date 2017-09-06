Macaristan ve Slovakya'nın mülteci kotası itirazına ret kararı

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan ve Slovakya'nın zorunlu mülteci kotasının iptali başvurusunu reddetti.

2014'te varılan anlaşmaya Avrupa Birliği üyesi Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya itiraz etmişti.

Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya ve Macaristan'ın karşı çıktığı bu sistem, İtalya ve Yunanistan'a giden 120 bin sığınmacının iki yıl içerisinde üye ülkeler arasında paylaştırılmasını içeriyor. Bin 300 mülteci alması gereken Macaristan zorunlu mülteci kotasının yürürlüğe konduğu 2 yıldan bu yana hiç mülteci kabul etmedi. 800 mülteciyi kabul etmesi istenen Slovakya ise kota çerçevesinde sadece 16 kişiyi aldı.

Dava, AB'nin mülteci politikası için kilit önem taşıyordu.