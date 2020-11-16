Macaristan ve Polonya, 'hukukun üstünlüğü şartı' nedeniyle AB bütçesini veto etti

Macaristan ve Polonya, Avrupa Birliği'nin (AB) 2021-2027 bütçesini "hukukun üstünlüğü şartı" nedeniyle veto etti.

Euronews'in haberine göre; AB'nin Brüksel'de düzenlediği büyükelçiler seviyesindeki toplantıda, Macaristan ve Polonya'nın daha önce üzerinde anlaşılan ve Avrupa Parlamentosu'nun da kasım ayı başında onay verdiği bütçeyi veto ettiği bildirildi.

Macaristan hükümeti yetkilileri, daha önce yapılan açıklamada AB bütçesindeki fonların dağıtımını hukukun üstünlüğüne bağlayan mekanizmayı veto edeceklerini duyurmuştu. Macaristan'ın açıklamasından sonra Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, "Başbakan Mateusz Morawiecki'nin de Macaristan Başbakanı Victor Orban gibi bu (veto) hakkını kullanacağına inanıyorum" demişti.

Macaristan ve Polonya'nın veto kararı Covid-19 salgınıyla mücadelenin ele alınacağı AB Liderler Zirvesi'nde öncelikle gündeme gelecek.

AB kurumları, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma programı ve 1 trilyon euronun üzerinde bütçe konusunda uzlaşmıştı.

Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına karşı çıktıklarını daha önce açıklamıştı.

Bazı AB üyesi ülkeler, Polonya ve Macaristan'ı demokratik standartların gerilediği gerekçesiyle eleştiriyor. AB kurumlarının bütçe üzerinde anlaşmak için yürüttükleri müzakerelerde özellikle Avrupa Parlamentosu fonların dağıtımının "hukukun üstünlüğü" şartına bağlamak istiyordu.