Macaristan tartışmalı medya yasasını değiştiriyor

T24 - Fulya Canşen /Köln

AB’nin yaptığı baskı işe yaradı. Macaristan, denetimi tek elde toplayan tartışmalı medya yasasını değiştiriyor. AB Komisyonu Macaristan’ın sunduğu reform taslağını olumlu bulduğunu açıkladı. Komisyon ve Macaristan dört maddede uzlaşmaya vardı. Bunlardan en önemlisi Macaristan Medya Üst Kurulu’nun “dengeli haber” talebinin AB yasalarında olduğu gibi sadece Radyo ve TV’ler için geçerli olması. Ulusal Sağcı Macaristan Hükümeti, üyelerini kendi politik çizgisinden atadığı Medya Üst Kurulu’nun denetim yetkisini genişletmiş, gazete, dergi ve internet sayfalarını da buna dahil etmişti. Ayrıca “dengeli haber” kavramı AB’nde olduğu gibi kışkırtıcı ve ayrımcılığa sebep verici olma ölçüsü ile sınırlandırılıyor. Bir başka değişiklik yabancı medya kuruluşlarının Macaristan’da temsilcilik açması ve denetimi konularında oldu. AB Komisyonu’nun onayladığı taslakta, yabancı medya kuruluşlarının Macaristan’da çalışabilmek için izin alması değil, kayıtlı olması yeterli bulunuyor. Yabancı medya kuruluşları, Macaristan basın yayın kanunlarına aykırı davransa bile yüksek para cezalarından muaf tutuluyor. Basın Yayın Üst Kurulu’na ise dokunulmuyor. AB Komisyonu’nun onayladığı reform taslağı iki hafta içerisinde Macaristan Meclisi’nin onayına sunulacak. Macaristan'da AB dönem başkanlığını üstlendiği 1 Ocak'ta yürürlüğe giren medya yasası, devlet organlarının medya üzerindeki kontrolünü arttırarak gazetecileri haber kaynaklarını açıklamaya zorlayacak maddeler içeriyordu. Yasa ayrıca, özel medya kuruluşlarının devlet tarafından daha sıkı takibe alınmasına ve varlığını tehdit yüksek miktarda para cezası verilmesine imkan tanıyordu. . İhlal edenlere büyük cezalar getiren yasaya göre, ulusal televizyon kanallarına 1 milyon dolar, ulusal günlük gazeteler ve internet haber portallarına 120 bin dolar, haftalık ve aylık yayın organlarına ise 50 bin dolara kadar para cezası verilebilecekti. Muhalefet partilerinin ve sivil toplum örgütlerinin protesto ettiği yasa, hükümetteki merkez sağ parti Fidezs'in (Genç Demokrat Yurttaşlar Birliği) oylarıyla geçmişti. AB Macaristan’ı yasada değişikliğe gitmezse, birlik yasalarına uymadığı için cezalandırmakla tehdit etmişti.