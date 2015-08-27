Macaristan sınırında rekor sığınmacı



Polisin verdiği bilgilere göre, Macaristan sınırındaki sığınmacıların sayısı rekor seviyeye yükseldi. Sadece çarşamba günü Sırbistan üzerinden 3 bin 241 kişinin ülkeye girdiği tespit edildiği açıklandı. Salı günü bu sayı 2 bin 533 dolayındaydı.

AB'ye yardım çağrısı

Hafta sonunda Macaristan sınırına ulaşmayı başaran sığınmacıların sayısı gerilemişti. Makedonya, Sırbistan sınırını birkaç günlüğüne kapatmış, ancak ortaya çıkan trajik görüntüler üzerine sınır yeniden açılmıştı. Sırbistan Başbakanı Aleksadar Vucic Batı Balkan Zirvesi öncesindeki açıklamasında, "Sınıra hiçbir zaman tel örgü çekmeyeceğiz veya duvar örmeyeceğiz" dedi. Başbakan, suçlular veya teröristler ile değil, çaresiz insanlarla karşı karşıya olduklarını belirtti. Vucic, "Bu insanların yardıma ihtiyacı var, haklarında hüküm verilmesine ya da cezalandırılmaya değil" diye konuştu. Başbakan, AB'den Balkan ülkeleri için bir mülteci planı hazırlamasını istedi.

Bu yıl yaklaşık 100 bin sığınmacının Suriye'nin yanı sıra Ortadoğu'daki diğer çatışma bölgelerinden kaçarak Sırbistan'a ulaştığı sanılıyor. Sığınmacıların çoğu Almanya, İsveç, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine geçmeye çalışıyor.

Tel örgü çekiliyor

Macaristan'ın sığınmacıların kendi ülkelerine girişini engellemek için 175 km. uzunluğunda ve 3,5 metre yüksekliğindeki dikenli telden duvar örme çalışmaları sürüyor. Ancak sığınmacıların ağırlıklı olarak Sırbistan ile Macaristan'ı birbirine bağlayan demir yollarını kullandığı, dolayısıyla dikenli tellerin geçişe engel oluşturmayacağına dikkat çekiliyor.