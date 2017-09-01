Macaristan, 'sınır güvenliği' AB'den 400 milyon Euro istedi

Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Junker'e gönderdiği mektupta AB'nin sınır güvenliği için yaptığı harcamada 400 milyon avroluk ''katkı payı'' talebinde bulundu.

​Spiegel Online'ın haberine göre, Başbakanlık Sözcüsü Janos Lazar Budapeşte'de basına yaptığı açıklamada, ''Şayet dayanışmadan konuşuyorsak, sınır güvenliği için de konuşmalıyız'' diye konuştu.

Lazar, ''Bu bağlamda, birliğin gideri paylaşma zorunluluğu vardır'' diye ekledi.

Sağcı Viktor Orban hükümeti, AB içerisinde Almanya'nın göç politikasına en sert tepki gösteren üye konumunda. Bu amaçla, sığınmacıların geliş rotalarından biri olan ''Balkan Rotası'' önünde güvenlik çiti çekmek için maliyeti 800 milyon avro olan bir projeyi başlatmıştı.

Sözü geçen çıt, Macaristan'ın Sırbistan ve Hırvatistan sınırını kapsıyor.