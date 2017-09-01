T24 LogoT24 Logo
Dünya

Macaristan, 'sınır güvenliği' AB'den 400 milyon Euro istedi

Macaristan Cumhurbaşkanı Orban, AB Komisyonu Başkanı Junker'den 400 milyon Euro sınır çiti parası istedi

01 Eylül 2017 01:11

Macaristan Cumhurbaşkanı Viktor Orban, AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Junker'e gönderdiği mektupta AB'nin sınır güvenliği için yaptığı harcamada 400 milyon avroluk ''katkı payı'' talebinde bulundu.

​Spiegel Online'ın haberine göre, Başbakanlık Sözcüsü Janos Lazar Budapeşte'de basına yaptığı açıklamada, ''Şayet dayanışmadan konuşuyorsak, sınır güvenliği için de konuşmalıyız'' diye konuştu.

Lazar, ''Bu bağlamda, birliğin gideri paylaşma zorunluluğu vardır'' diye ekledi.

Sağcı Viktor Orban hükümeti, AB içerisinde Almanya'nın göç politikasına en sert tepki gösteren üye konumunda. Bu amaçla, sığınmacıların geliş rotalarından biri olan ''Balkan Rotası'' önünde güvenlik çiti çekmek için maliyeti 800 milyon avro olan bir projeyi başlatmıştı.

Sözü geçen çıt, Macaristan'ın Sırbistan ve Hırvatistan sınırını kapsıyor.

 

ETİKETLER

macaristanorbansınırabjunker

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24