-Macaristan, Salihi'nin uçağına izin vermedi BUDAPEŞTE (A.A) - 28.11.2011 - Macaristan'ın İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi'yi taşıyan uçağın hava sahasını kullanmasına izin vermediği ileri sürüldü. Hollanda'da düzenlenecek olan kimyasal silahların yasaklanmasıyla ilgili bir toplantıya gitmek isteyen İran Dışişleri Bakanını taşıyan uçağın pilotunun Macar yetkililerden ülkenin hava sahasını kullanmak için izin istediği, ancak Macar makamların izni vermediği belirtildi. Macar medyası, yaşananlar karşısında İran Dışişleri Bakanlığı'nın Macaristan'ın Tahran Büyükelçisi'nden savunma istediğini, Macar Büyükelçisi'nin ise izin verilmemesinin nedeninin teknik problemlerden kaynaklandığını söylediğini, ancak İran makamlarının bu cevap karşısında tatmin olmadığını yazdı.