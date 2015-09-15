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Dünya
Deutsche Welle

Macaristan, Romanya sınırına da tel örgü çekiyor

Macaristan, sığınmacı akınını kontrol etmek için Romanya sınırına da tel örgü çekmeyi kararlaştırdı.

15 Eylül 2015 20:15


Macaristan, Avrupa Birliği üyesi olmayan Sırbistan ile sınırına 4 metre yüksekliğinde, 175 kilometrelik tel örgü çekmişti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yeni tel örgünün kurulmasına Macaristan-Sırbistan-Romanya sınırlarının buluştuğu noktada başlanacağını, yeni tel örgünün Romanya sınırı boyunca "makul bir uzunlukta" kurulacağını söyledi.

Macaristan Dışişleri Bakanı, "Sırbistan'la olan sınırımızı kapattıktan sonra insan kaçakçıları Romanya üzerinden yeni geçiş yolları arayabilir" dedi.

Macaristan'da yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelere göre, yasadışı yollarla sınırı geçmek artık suç sayılacak. Sınırı geçenlerin 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları öngörülüyor. Tel örgülere zarar vererek sınırı geçenlerin ise hapis cezası 5 yıla kadar yükselebilecek. Ayrıca tutuklu olsa da söz konusu kişinin sınırdışı edilmesi de mümkün olabilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MacaristanRomanyaAvrupa BirliğiSırbistanDışişleri Bakanı Peter SzijjartoMacaristan-Sırbistan-RomanyaDışişleri BakanıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/BS

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