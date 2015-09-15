Macaristan, Romanya sınırına da tel örgü çekiyor



Macaristan, Avrupa Birliği üyesi olmayan Sırbistan ile sınırına 4 metre yüksekliğinde, 175 kilometrelik tel örgü çekmişti.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, yeni tel örgünün kurulmasına Macaristan-Sırbistan-Romanya sınırlarının buluştuğu noktada başlanacağını, yeni tel örgünün Romanya sınırı boyunca "makul bir uzunlukta" kurulacağını söyledi.

Macaristan Dışişleri Bakanı, "Sırbistan'la olan sınırımızı kapattıktan sonra insan kaçakçıları Romanya üzerinden yeni geçiş yolları arayabilir" dedi.

Macaristan'da yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelere göre, yasadışı yollarla sınırı geçmek artık suç sayılacak. Sınırı geçenlerin 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları öngörülüyor. Tel örgülere zarar vererek sınırı geçenlerin ise hapis cezası 5 yıla kadar yükselebilecek. Ayrıca tutuklu olsa da söz konusu kişinin sınırdışı edilmesi de mümkün olabilecek.