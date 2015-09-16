Macaristan polisi sınırdaki göçmenlere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti

Macar polisi, Sırbistan sınırından ülkeye giren mültecilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. Kullanılan biber gazından sınırda bulunan çocuklar da etkilendi. Sırbistan sınırında olağanüstü hal ilan eden Macaristan'da, göç yasalarının sertleştirilmesi ve polis ile askerlere verilen özel yetkiler konuşuluyor.

DHA'nnın haberine göre, Sırbistan'da bekletilen bir grup mülteci sınırı kapısını geçip Macaristan'a geçiş yaptı. Macar polisi Horgoş Sınır Kapısı’nda mültecilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. M1 TV'nin haberine göre, sınırda yaaşanan olaylar esnasında hamile bir kadının doğum sancıları başladı.

'Asker ve polise özel yetkiler verildi'

Mülteci akınıyla baş etmekte zorlanan Macaristan, Sırbistan sınırındaki güney bölgelerinde olağanüstü hâl ilan etti. Budapeşte yönetiminin kararı, ülkede göç yasalarının sertleştirilmesini izliyor. Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, yeni yasalar ile polise özel yetkiler verildiğini ve askerlerin de gerektiğinde polislere yardımcı olacağını söyledi. Zoltan Kovacs meşru sığınma başvurularının ise değerlendirileceğini belirtti.

Sınırda açlık grevi

Macaristan'da yeni yasaların uygulanabilmesi için sınırda atlı polisler ve 30 nöbetçi yargıç görevlendirildi. Sınırdaki 200'den fazla mülteci ise açlık grevine ve oturma eylemine başladı. Mülteciler eylemlerini, Macaristan'a geçmelerine izin verilene dek sürdüreceklerini söyledi.

Macaristan'da polis bundan böyle Sırbistan sınırına inşa edilen telleri aşan herkesi gözaltına alabilecek. Yetkililer şu ana kadar yasa dışı yollardan Macaristan'a girmeye çalışan 60 mültecinin gözaltına alındığını açıkladı. 175 kilometrelik Sırbistan sınırına çekilen 4 metre yüksekliğindeki tele zarar verenler de ya hapse atılacak ya da sınır dışı edilecek.