Macaristan parlamentosu sığınmacılara karşı ‘silah’ kullanımını onayladı

Sığınmacı krizi nedeniyle izlediği tutum bazı Avrupalı liderler tarafından eleştirilen ve Hırvatistan sınırına döşenen tel örgüler ile sığınmacılara yönelik kötü uygulamalarla gündeme gelen Macaristan'da, polisin sığınmacılara karşı plastik mermi, biber gazı, payroteknik cihazlar gibi silahlar kullanılmasına izin çıktı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Macaristan parlamentosu, iktidardaki Fidesz Partisi’nin sunduğu, güvenlik güçlerine sığınmacılara karşı “öldürücü olmayan silah” kullanma yetkisi veren kanun teklifini kabul etti. Teklif, polisin sığınmacılara karşı plastik mermi, biber gazı, payroteknik cihazlar gibi “ölümcül olmayan” silahlar kullanma yetkisi tanıyor.

199 üyeli Macaristan parlamentosunda bugün yapılan oylamada teklif 151 evet oyuna karşı 12 hayır oyu ve 27 çekimser oyla kabul edildi. Fidesz’in teklifine en büyük destekse milliyetçi ve göçmen karşıtı Jobbik Partisi’nden geldi.